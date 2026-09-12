Илиян Киряков: Димитър Пенев не ме покани на юбилея си
Играе се двубоят за трето място на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 година. Според легендите на полувремето нещо се е случило, твърди с...
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Играе се двубоят за трето място на Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 година. Според легендите на полувремето нещо се е случило, твърди с...
Илиян Киряков раздаде топки във великотърновско школо Децата от елитното великотърновско училище ОУ "Бачо Киро" получиха 4 футболни топки, за да стан...
Одисеята на Илиян Киряков по чужбина приключи. Героят от Световното в САЩ през 1994 година отново е част от "Етър". "Виолетовите" подадоха ръка на лег...