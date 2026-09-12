Прочут писател тренира 80 дисциплини
В „Моята олимпиада” Илия Троянов разказва за четиригодишните си приключения по зали и стадиони
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В „Моята олимпиада” Илия Троянов разказва за четиригодишните си приключения по зали и стадиони
"Преди две години в романа си „Власт и съпротива" разказах за живота в родната ми България под диктатурата на ДС. Сега разбрах, че българският превода...
Илия Троянов идва за международния литературен фестивал в НДК
ФОТО ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ
Авторът на "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде" Илия Троянов се завръща с нова разтърсваща творба. "Власт и съпротива" разбуни духовете в Герма...
Новата книга на Илия Троянов „Власт и съпротива" ще излезе и на български, след като първо се появи на немския пазар. Тя излиза у нас през септември с...
Новата му книга "Власт и съпротива" може би ще стане роман номер едно на годината в Германия В навечерието на 50-ия си рожден ден на 23 август писате...
Фотосите на Кристиан Мурбек родиха словата на българина в книгата "Там, където е погребан Орфей"
Илия Троянов отново си идва у нас за премиера. Този път писателят води и немския фотограф Кристиан Мурбек, с когото издадоха книгата "Там, където е по...
Илия Троянов бе удостоен с годишната професура на името на братя Грим в университета в Касел, Германия. От юни австрийският писател от български произ...
Инициатори на призива са българският писател Илия Троянов и германският му колега Юли Зее