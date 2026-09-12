Всичко за Илия Троянов

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Троянов си идва за премиера

Троянов си идва за премиера

Илия Троянов отново си идва у нас за премиера. Този път писателят води и немския фотограф Кристиан Мурбек, с когото издадоха книгата "Там, където е по...

13 април | 17:21
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