Спряха 70 афганистанци на метри от границата ни
70 мигранти направиха опит да влязат у нас през „зелена" граница край ГКПП - Илинден – Ексохи. Преди да влязат в България обаче групата, в която имало...
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70 мигранти направиха опит да влязат у нас през „зелена" граница край ГКПП - Илинден – Ексохи. Преди да влязат в България обаче групата, в която имало...
Група "мигранти" бе заловена край ГКПП – Илинден – Ексохи в четвъртък на поредното учение на военни, жандармеристи и гранични полицаи. Военнослужещите...
Напрежението и недоволството сред българските шофьори взе връх и на граничния пункт Илинден – Ексохи край Гоце Делчев. Наши превозвачи последваха при...
Гръцките фермери вдигнаха блокадата на ГКПП – Кулата – Промахон, но не пуснаха тировете през ГКПП – Илинден – Ексохи. На граничния пункт край Гоце Дел...