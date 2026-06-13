Гроздан Караджов стана татко на близначки
Депутатът от Реформаторския блок Гроздан Караджов стана баща на близначки. В социалната мрежа "Фейсбук" той написа: "Днес Бог дари мен и съпругата м...
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Депутатът от Реформаторския блок Гроздан Караджов стана баща на близначки. В социалната мрежа "Фейсбук" той написа: "Днес Бог дари мен и съпругата м...