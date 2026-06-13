Зеленски не прощава! Арестува първия олигарх на Украйна
Преди войната Игор Коломойски беше считан за ментор на президента
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Преди войната Игор Коломойски беше считан за ментор на президента
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Президентът на Украйна Петро Порошенко е приел оставката на губернатора на Днепропетровска област – Игор Коломойски. Указът на държавния глава е публи...