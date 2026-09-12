ИД продава антики чрез Фейсбук
Екстремистката групировка "Ислямска държава" играе все по-голяма роля на пазара на изкуство. Редица разграбени артефакти от Сирия и Ирак биват продава...
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Екстремистката групировка "Ислямска държава" играе все по-голяма роля на пазара на изкуство. Редица разграбени артефакти от Сирия и Ирак биват продава...
Кредит от 350 милиона долара за спешно възстановяване на градовете, отвоювани от "Ислямска държава", подписаха Ирак и Световната банка. Това е първат...
Папа Франциск призова хората да не се доверяват на идеологиите, защото те винаги водят до диктатури, съобщи Франс Прес. "Идеологиите свършват зле. Виж...