Русия обяви легендата Гари Каспаров за международно издирване
Министерството на правосъдието на Русия включи Каспаров в списъка на чуждите агенти през май 2022 г.
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Министерството на правосъдието на Русия включи Каспаров в списъка на чуждите агенти през май 2022 г.
Докладът от 129 страници е по-скоро заяждане, а не обективна компилация от истини
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