По какво си приличат д-р Хаус и Шерлок Холмс? 6 факта, които не знаете
През 2008-а сериалът става най-гледаният в света
Следете всички новини, анализи и коментари за Хю Лори. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
През 2008-а сериалът става най-гледаният в света
Втори приз за британския актьор
Хю Лори, известен и като Доктор Хаус, се потопи в зловещата атмосфера на закрития вече американски затвор "Алкатрас". Британският актьор влезе зад реш...
Хю Лори се подмладява като Брад Пит
Джордж Клуни и Хю Лори са звездите в лентата
Доктор Хаус редуваше готини лафове с евъргрийни за радост на 4000-те фенове в НДК Хю Лори вече може да казва "Наздраве", "Добър вечер" и "Благодаря"...
Чете български новини, но на английски език Ограничен брой билети на партера и в оркестрина за концерта на Хю Лори се пускат в продажба днес, съобщав...
Култовият и скандален ескулап Грегър Хаус е роден с името Джеймс Хю Калъм Лори на 11 юни 1959 г. Висок е 1,89 см. По ирония на съдбата, бащата на проч...
"Искам на концерта ми всички да се смеят, да плачат, да танцуват и всякакви подобни неща. Не желая представянето на албума да е просто рецитал. Ще ми...
Билетите за концерта на ТВ звездата в София - на привършване София. Екзотичната, чаровна и изключително талантлива певица - Gaby Moreno пристига в Со...
София. Билетите за концерта на Хю Лори вече са в продажба в мрежата на Ticketportal.bg на промоционални цени от 40 лв. до 90 лв. В продажба са пуснати...
Хю Лори ще пее у нас на 11 юли в зала 1 на НДК