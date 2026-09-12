Всичко за Хю Лори

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Доктор Хаус влезе в затвора

Доктор Хаус влезе в затвора

Хю Лори, известен и като Доктор Хаус, се потопи в зловещата атмосфера на закрития вече американски затвор "Алкатрас". Британският актьор влезе зад реш...

03 май | 1:00
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