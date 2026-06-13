Българин е №1 по хвърляне на самолет
България отново покори света. Този път имаме шампион на планетата в четвъртите световни финали на "Ред Бул" по хвърляне на хартиени самолетчета, които...
Следете всички новини, анализи и коментари за Хвърляне На Самолети. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
България отново покори света. Този път имаме шампион на планетата в четвъртите световни финали на "Ред Бул" по хвърляне на хартиени самолетчета, които...