Тройният убиец Хуриет закопчан в Давос
Тройният убиец на пътя Хуриет Сюлейманов е задържан в швейцарския курорт Давос, научи "Стандарт". Родителите на жертвите му съобщиха, че укриващият се...
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Тройният убиец на пътя Хуриет Сюлейманов е задържан в швейцарския курорт Давос, научи "Стандарт". Родителите на жертвите му съобщиха, че укриващият се...
Процесът срещу Хуриет Сюлейманов, избягал от българското провосъдие през Дунав-мост, отново бе отложен. Този път делото не се гледа в Ловеч заради анг...
Убиецът на трима плевенски студенти на пътя край Луковит - Хуриет Сюлейманов, отново не се яви на процеса в Ловеч и предизвика поредно отлагане, този...