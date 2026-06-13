Стартира делото за убийството на Хюлия
Точно в 9 часа днес пред състав на Варненския окръжен съд ще застане 26-годишният Иван Тодоров. Той е подсъдим за жестокото убийство на красивата студ...
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Точно в 9 часа днес пред състав на Варненския окръжен съд ще застане 26-годишният Иван Тодоров. Той е подсъдим за жестокото убийство на красивата студ...