Троянската война оживява на Античния в Пловдив с "Хубавата Елена"

Най-известната оперета от създателя на този жанр Жак Офенбах - "Хубавата Елена" ще оживее на Античния театър в Пловдив на 15 септември от 20 часа. Пл...