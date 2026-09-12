Йорданов пита Асен Василев за чий интерес не купуваме от Газпром
Ако Кирил и Асен искат да си играят на Троянската война - коя е хубавата Елена, пита бившият депутат от ИТН
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Ако Кирил и Асен искат да си играят на Троянската война - коя е хубавата Елена, пита бившият депутат от ИТН
Най-известната оперета от създателя на този жанр Жак Офенбах - "Хубавата Елена" ще оживее на Античния театър в Пловдив на 15 септември от 20 часа. Пл...
Хубавата Елена, позната на зрителите от първия сезон на „Big brother", напусна танцовата надпревара на "Dancing Stars". В рамките на тазгодишното изда...