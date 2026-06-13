Всичко за Huawei P8

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VIVACOM пуска стилния Huawei P8

VIVACOM пуска стилния Huawei P8

Новият смартфон в семейството на Huawei - P8, който се отличава с елегантен стил и много добри технически характеристики, дебютира в търговската мрежа...

26 май | 18:35
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