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899 евро ще струва HTC Vive VR

899 евро ще струва HTC Vive VR

Тайванският смартфон производител HTC обяви цената за шлема си за симулация на виртуална реалност - HTC Vive, разработен в колаборация с гейм гиганта...

01 март | 22:00
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