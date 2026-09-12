899 евро ще струва HTC Vive VR
Тайванският смартфон производител HTC обяви цената за шлема си за симулация на виртуална реалност - HTC Vive, разработен в колаборация с гейм гиганта...
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Тайванският смартфон производител HTC обяви цената за шлема си за симулация на виртуална реалност - HTC Vive, разработен в колаборация с гейм гиганта...
Сеул. Корейската HTC ще се опита да се измъкне от блатото на спадащите продажби с нова стратегия - смартфони от среден и нисък клас и "умни" часовници...
Ню Йорк. От днес в продажба излиза първият „Facebook смартфон". Въпреки че е популярен под това име, всъщност става въпрос за новия модел на HTC – Fir...