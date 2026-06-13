БЗНС настройва света срещу себе си
Всяка година по това време експертите и медиите подновяват дискусиите за Деветоюнския преврат от 1923 г. Въпреки все по-голямата дистанция на времето...
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Всяка година по това време експертите и медиите подновяват дискусиите за Деветоюнския преврат от 1923 г. Въпреки все по-голямата дистанция на времето...