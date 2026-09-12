Оставки в Локомотив Пловдив! Целият треньорски щаб си отива
"Черно-белите" се намират на 13-то място в класирането с актив от 14 точки
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"Черно-белите" се намират на 13-то място в класирането с актив от 14 точки
Халфът ще играе на "Лаута" от следващия сезон
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