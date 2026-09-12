Всичко за Христо Златински

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ЦСКА иска национала Златински

ЦСКА иска национала Златински

ЦСКА иска национала Златински от "Лудогорец". Ицо в последно време загуби титулярното си място в състава на шампионите и по всяка вероятност през зимн...

05 декември | 18:25
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Златински: Добре съм

Златински: Добре съм

"Базел" иска допълнителен терен, няма претенция за манджата Халфът на "Лудогорец" Христо Златински се чувства добре след тежката катастрофа по пътя Р...

20 октомври | 5:10
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