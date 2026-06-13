Топ треньор ще става доцент в НСА
Водещият български треньор в спринта при мъжете Христо Стоянов ще участва в конкурса за доцент в НСА "Васил Левски", научи "Стандарт нюз". Срокът за п...
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Водещият български треньор в спринта при мъжете Христо Стоянов ще участва в конкурса за доцент в НСА "Васил Левски", научи "Стандарт нюз". Срокът за п...