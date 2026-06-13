Бъчварова: Подкрепяме реформите в правосъдната система
Правителството категорично стои зад проекта за реформи в правосъдната система на ресорния министър Христо Иванов. Това заяви вицепремиерът Румяна Бъч...
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Правителството категорично стои зад проекта за реформи в правосъдната система на ресорния министър Христо Иванов. Това заяви вицепремиерът Румяна Бъч...