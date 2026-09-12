Роми населили кантората на Евлоги и Хр. Георгиеви
Къщата в Букурещ е 63% държавна и 37% частна собственост, но е занемарена
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Къщата в Букурещ е 63% държавна и 37% частна собственост, но е занемарена
Полицаи са оградили мястото пред бл. 29 в столичния жк "Разсадника", където издъхна Христо Георгиев
Треньорът на "Димитровград" Христо Георгиев - Пънка престоя 24 часа в ареста заради инцидентите, довели до прекратяването на мача с "Мастер" от Югоизт...