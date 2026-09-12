Всичко за Христо Георгиев

Следете всички новини, анализи и коментари за Христо Георгиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Крими Спорт
24 часа арест за Пънка

24 часа арест за Пънка

Треньорът на "Димитровград" Христо Георгиев - Пънка престоя 24 часа в ареста заради инцидентите, довели до прекратяването на мача с "Мастер" от Югоизт...

02 март | 16:45
0 коментара
6971