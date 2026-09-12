Втори медал за България от Паралимпийските игри
Хриcтиян Cтoянoв дoнece втoрия мeдaл зa Бългaрия
Следете всички новини, анализи и коментари за Християн Стоянов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хриcтиян Cтoянoв дoнece втoрия мeдaл зa Бългaрия
Спортист номер 1 на България с увреждания за 2020-а спечели сребърен медал на европейското първенство
Три сребърни медала завоюва днес българският параолимпийски отбор в Гросето, където се провежда Европейското първенство по лека атлетика за хора с увр...
Бронзов медал спечели параолимпиецът Християн Стоянов. Спортистът ни финишира първи с резултат 2 мин. 02 сек. и 38 стотни в бягането на 800 метра на с...
Параолимпиецът Християн Стоянов (на снимката в ляво) спечели днес сребърен медал в бягането на 1 500 метра на Световните игри на Международната федера...
Християн Стоянов се върна с два златни медала от Световното за младежи в Холандия Не искам да напускам България, целта ми е да постигна нещо тук, каз...