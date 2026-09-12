Откриха мъртъв мъж в хотел в Сандански

Сандански. Мъж е намерен мъртъв в хотелска стая в Сандански. Сигнал за инцидента с 36-годишния мъж е подаден на тел. 112 към 12, 30 часа днес. Дежурн...