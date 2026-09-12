Хванаха двойка с екстази в хотелска стая
Задържан е 39-годишен мъж от крумовградското село Колари
Следете всички новини, анализи и коментари за Хотелска Стая. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Задържан е 39-годишен мъж от крумовградското село Колари
Пиян клиент на хотел хвърли цял хладилник от стаята, която е наел. 26-годишният С.С. започнал да чупи вещи в наетото помещение на хотел в Нова Загора...
Сандански. Мъж е намерен мъртъв в хотелска стая в Сандански. Сигнал за инцидента с 36-годишния мъж е подаден на тел. 112 към 12, 30 часа днес. Дежурн...
Отава. Питони са намерени да пълзят в хотелска стая. Канадската полиция е открила 40-те екземпляра в град Брентфорд, провинция Онтарио. Влечугите били...
Варна. Възрастна туристка от Германия е била намерена мъртва в хотелска стая в курорта "Светите Константин и Елена", съобщиха от пресцентъра на пол...