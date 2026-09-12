Борисов: Спрете! Любовна история направи истерия
Днес на Ситняково при наша акция е задържан каналджия, който гоним от маса време. Не мога да разбера откъде идва нашата истерия. Аз не мога да коменти...
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Днес на Ситняково при наша акция е задържан каналджия, който гоним от маса време. Не мога да разбера откъде идва нашата истерия. Аз не мога да коменти...
Няма абсолютно никакви основания за притеснения за потенциална заплаха, защото сигналът, ако приемем, че има такъв, е проверен, заяви председателят на...
Държавният департамент на САЩ предупреждава за възможна заплаха срещу неуточнена линия или линии на градския транспорт в близост до хотел "Плиска" в С...