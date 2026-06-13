Бартомеу громи на изборите в "Барса"
Хосеп Мария Бартомеу беше избран за президент на "Барселона", след като получи вота на 54,63% от гласувалите на проведените в събота избори. На второ...
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Хосеп Мария Бартомеу беше избран за президент на "Барселона", след като получи вота на 54,63% от гласувалите на проведените в събота избори. На второ...
Победата на "Барселона" над "Реал" не ни гарантира титлата шампион на страната. Това заяви президентът на клуба Хосеп Мария Бартомеу след успеха с 2:1...