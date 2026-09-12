Големият екран на вълната на хоръра. "Монахинята 2" напълни кината
Зрителският интерес увлечен от продължението на историята
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Зрителският интерес увлечен от продължението на историята
Преди дни Софийският районен съд остави в ареста погребалния агент Георги Енев, обвинен за измама с фиктивна кремация
Една от версиите за убийството на 33-годишната жена е ревност
Хората, които предпочитат да гледат филми с постапокалиптични сюжети, са по-добре подготвени практически и душевно
Слънчевата родна актриса Силвия Петкова прави завой на 180º, що се отнася до последните й роли, като се пренася от цветния, наивен свят на сериала "Ре...