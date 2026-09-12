Холи Бери разкри тежка истина за живота си
Външният вид лъже много, смята звездата
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Външният вид лъже много, смята звездата
Ева Мендес, Джей Ло и Холи Бери търсят хармонията между тялото и духа
Актрисата потвърди връзката си с певеца Ван Хънт
Носителката на „Оскар“ засега е самотна майка на две деца от двама бивши
Актрисата не може да се справи с двете си деца
Актрисата претърпяла злополука на терена на „Не умирай днес“
Гейбриъл Обри с години правил секс с член на семейството си
Децата ме направиха по-добър човек, заяви актрисата
Българката е звезда в новия холивудски филм "Нашата Коледа"
Холи Бери, която стана първата афроамериканска актриса с "Оскар", навърши 50. По повод юбилея си тя сподели няколко секси снимки в Инстаграм, под коит...
Холи Бери си направи акаунти във Фейсбук, Туитър и Инстаграм и веднага атакува социалните мрежи със зашеметяваща разголена своя фотография. Кадърът съ...
Холи Бери и съпругът й, френският актьор Оливие Мартинес, обявиха, че прекратяват брака си. Това е трети развод за 49-годишната актриса, която има две...
Холи Бери може да се похвали с великолепен бюст, до който не се е докосвал хирург. Холивудската звезда разкри тайната си: лягала си е със сутиен. Запо...
Холи Бери, която блести в продуцирания от Стивън Спилбърг сериал "Extant", заяви, че телевизията е много по-трудна от киното. "Нямам време да видя сем...
Холи Бери сравни пластичната хирургия с дрога. Актрисата смята, че човек може да се пристрасти към операциите за разкрасяване по същия опасен начин, к...
Холи Бери подаде молба в съда за намаляване на издръжката, която плаща на бившия си мъж Гейбриъл Обри. Готованецът прибира от актрисата 16 000 евро ме...
Холи Бери трябва да плаща издръжка от 16 000 долара месечно на бившия си приятел Габриел Обри, за да може той да се грижи за дъщеря им Нала. Той ще п...
Холи Бери сподели пред водещата Елън Дедженеръс, че лекарите наричали втората й бременност не късна, а направо "старческа". Актрисата, която роди сина...