Всичко за Холи Бери

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Жената котка

Жената котка

Холи Бери, която стана първата афроамериканска актриса с "Оскар", навърши 50. По повод юбилея си тя сподели няколко секси снимки в Инстаграм, под коит...

20 август | 22:20
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Холи Бери храни бившия си

Холи Бери храни бившия си

Холи Бери подаде молба в съда за намаляване на издръжката, която плаща на бившия си мъж Гейбриъл Обри. Готованецът прибира от актрисата 16 000 евро ме...

18 октомври | 17:00
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Холи Бери: Синът ми е чудо

Холи Бери: Синът ми е чудо

Холи Бери сподели пред водещата Елън Дедженеръс, че лекарите наричали втората й бременност не късна, а направо "старческа". Актрисата, която роди сина...

20 май | 22:45
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