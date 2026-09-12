Проф. Тодор Кантарджиев проговори за заразата, която отнема съня на всеки
Няма нужда от ваксинация
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Няма нужда от ваксинация
Индиец донеса забравената от век холера
Последният е доказан преди 103 години
Холерата е особено опасно инфекциозно заболяване, причинено от холерен вибрион
Най-малко 25 държави са съобщили за случаи на холера от началото на годината до 15 юли
Тревога в 26 държави
Протичащото с диария заболяване може да е фатално
Жертвите на урагана Матю в Хаити се увеличиха до 1000. Наред с това много хора умират от холера и се е стигнало местните власти да погребват покойници...
Най-малко десет души са починали от холера, а хиляда са се разболели в бежанския лагер в Дадааб в североизточна Кения, предаде Франс прес. Епидемията...
Десетки хора са болни от холера, разпространила се в в Ирак. Страшната болест преминала и към Сирия, Кувейт и Бахрейн, предупреждава директорът на ира...
Местните смятали, че могат да се върнат от света на мъртвите Полски учени установиха произхода на "вампирите", погребани по необичаен начин в североз...
Ню Йорк. Правозащитни адвокати, представляващи жертви на епидемията от холера в Хаити, обвиниха мироопазващите сили на ООН за трагедията и заявиха, ч...