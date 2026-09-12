Съдят мъж за грабеж и побой на холандец
Николай М. от село Микрево се изправя пред съда за опит за грабеж на холандски турист. Прокуратурата в Благоевград внесе обвинителния акт срещу него....
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Николай М. от село Микрево се изправя пред съда за опит за грабеж на холандски турист. Прокуратурата в Благоевград внесе обвинителния акт срещу него....
Само за няколко часа полицията успя да арестува и тримата нападатели на възрастния холандски турист. 73-годишният турист пътувал с колелото си във вто...
Бургас. Турист почина след падане от хотелска тераса в курорта Слънчев бряг. Това е поредният инцидент с чужденец, който загива по този начин, съобщих...