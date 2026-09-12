Хофман починал от смесица на пет вида наркотици
Ню Йорк. Смесица от пет вида наркотици е причинила смъртта на актьора Филип Сиймур Хофман, който бе намерен мъртъв в дома си. Това показва официалното...
Следете всички новини, анализи и коментари за Хофман. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ню Йорк. Смесица от пет вида наркотици е причинила смъртта на актьора Филип Сиймур Хофман, който бе намерен мъртъв в дома си. Това показва официалното...
Дрейк не пожали и паметта на Хофман в името на славата си
Филип Саймор беше погребан на затворена церемония в Ню Йорк