Премиери: Имало и щастливи цигани
За да се направи хубав филм, не е нужно да се ходи до Холивуд. Необходими са трима корифеи и една циганска махала. Идеята е на Чарли Илиев. В началото...
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За да се направи хубав филм, не е нужно да се ходи до Холивуд. Необходими са трима корифеи и една циганска махала. Идеята е на Чарли Илиев. В началото...