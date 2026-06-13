Поставят българския флаг на хълма Трапезица
Регионален исторически музей-Велико Търново стартира кампания за поставяне на българското знаме на хълма Трапезица. По този начин с трикольора ще бъде...
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Регионален исторически музей-Велико Търново стартира кампания за поставяне на българското знаме на хълма Трапезица. По този начин с трикольора ще бъде...
Хълм се срути върху град в покрайнините на Гватемала Сити и причини смъртта на най-малко 25 души. Стотици са в неизвестност, което означава, че броят...
Още преди 12 000 години в култовото средище произвеждали бира Къде са живели първите хора, строили храмове? Коя е люлката на цивилизацията? Кой е най...