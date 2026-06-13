Има ли полза от хлапаци пред урните
Да се променя конституцията само за 50 000 гласоподаватели не си струва Създаването на парламентарната комисия за конституционни реформи в областта н...
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Да се променя конституцията само за 50 000 гласоподаватели не си струва Създаването на парламентарната комисия за конституционни реформи в областта н...