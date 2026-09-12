Жестока трагедия! 8 души се задушиха в хладилен камион
Опитите да бъдат реанимирани са били неуспешни и те са били обявени за мъртви
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Опитите да бъдат реанимирани са били неуспешни и те са били обявени за мъртви
Случаят припомни трагедията от 2015 г. на 71 разлагащи се тела
Камионът е задържан в ГПУ-Видин
Температурата била около 7 градуса в хладилната част на камиона, където тези хора били скрити в тайник
31 мигранти са били намерени днес в хладилен камион във Франция, информира "Франс прес", цитирана от агенция "Фокус". Местните власти обявиха, че хор...
42 мигранти са открити в хладилен камион от полицията на провинция Горна Австрия. Повечето затворени в камиона са от Сирия, но има и от други страни...