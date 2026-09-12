Може да премахнат мечката убиец от Витоша, чакат доказателства
Дронове кръжат над планина
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Дронове кръжат над планина
Обещават „внимателно евтаназиране“
Голяма част от животните са се удавили в придошлите води Общо 20 вълци, 8 мечки, шест тигри и същия брой лъвове, са само част от животните, които са...
Хората в няколко общини пропищяха от ежедневните набези на вълци. Хищниците атакуват села и не се страхуват да влязат в оборите дори денем. Повечето о...