Автомобил за $2,3 млн. вдига 400 км/ч
Автомобилът Koenigsegg Regera вече ще се предлага и в хибридна форма. Цената му е 2,3 млн. долара, като от него ще бъдат произведени едва 80 броя. Хиб...
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Автомобилът Koenigsegg Regera вече ще се предлага и в хибридна форма. Цената му е 2,3 млн. долара, като от него ще бъдат произведени едва 80 броя. Хиб...