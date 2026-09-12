Клинсман си тръгна от Херта
Легендарният нападател не чувствал подкрепа от ръководството на тима
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Легендарният нападател не чувствал подкрепа от ръководството на тима
Херта /Берлин/ е неочакваният играч на трансферния пазар
Херта измъкна точката в Мюнхен
Баварците надвиха Херта като гост с 3:2
В "Хамбургер" явно още не са се отърсили от ужасяващия минал сезон в Бундеслигата. Тимът оцеля като по чудо след бараж и сега гледа новото първенство....
Трябва ни телескоп, за да ги видим, отсече Клоп
Мюнхен. „Байерн" - Мюнхен си гарантираха рекордна 24-а титла в Бундеслигата, след като победи като гост „Херта" - Берлин с 3:1 в двубой от 27-ия кръг...