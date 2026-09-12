Кой е човекът, платил $3 млрд. данък общ доход
Стивън Коен е внесъл в хазната на САЩ повече от Марк Зукърбърг
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Стивън Коен е внесъл в хазната на САЩ повече от Марк Зукърбърг
Българка ще си основе собствен хедж фонд, който ще се занимава с международна търговия, включително и на валутните пазари. Причината за новото професи...
Състоянието на богаташа се увеличило с 5,5 млрд. долара през 2013 г.