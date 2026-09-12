Хазяи набиха квартирант заради паркиране
35-годишен квартирант от Пловдив бе набит тази нощ от хазяите си в Благоевград и е в болница с комоцио заради спор за паркиране, съобщи БГНЕС. Мелето,...
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35-годишен квартирант от Пловдив бе набит тази нощ от хазяите си в Благоевград и е в болница с комоцио заради спор за паркиране, съобщи БГНЕС. Мелето,...
София. До края на октомври гражданите, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ...
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