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Хазяи получиха 470 млн. лв.

Хазяи получиха 470 млн. лв.

Доходите от наеми излизат на светло след акциите на НАП Доходи от наеми в размер на 470 млн. лв. са обявени в годишните данъчни декларации на граждан...

24 септември | 19:50
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