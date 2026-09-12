Тръмп взема $100 млн. от хазартен бос
Хазартен бос е обещал на кандидата за президент на САЩ Доналд Тръмп дарение от 100 милиона долара за кампанията му, съобщи в. "Ню Йорк таймс". Става в...
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Хазартен бос е обещал на кандидата за президент на САЩ Доналд Тръмп дарение от 100 милиона долара за кампанията му, съобщи в. "Ню Йорк таймс". Става в...
Слънчев бряг. Хазартният бос Йордан Йорданов, известен с прякора Паркета е бил пребит жестоко в Слънчев бряг. Инцидентът е станал преди два дни пред М...
Сашо Станков дари 5000 за терените, обиден от освиркванията Хазартен бос е спасил не един път заплатите в ЦСКА, научи "Стандарт". Става въпрос за еди...