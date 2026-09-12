Vivacom се присъедини към Хартата на многообразието
Близо 40% от служителите на ръководни позиции във Vivacom са жени
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Близо 40% от служителите на ръководни позиции във Vivacom са жени
Академията ни отхвърля т.нар. "Харта за македонския език"
Харта за солидарност и уважение към възрастните ще помага за промяна на отношението към старите хора у нас София. Почти половината от хората над 70 г...
Ако няма честно правосъдие, страда икономиката, казва адвокат Михаил Екимджиев
София. Харта за разграждане на плутократичния модел на държавата подписаха над 60 известни юристи, представители на неправителствения сектор, деятели...