Как Хам забогатя с $2 млрд. за ден
Петролният магнат с нов удар
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Петролният магнат с нов удар
Милиардерът губи луксозно жилище и семейно ранчо, падат акциите на компанията му "Континентъл рисорсис" Да си богаташ в САЩ е хубаво. Но да си богата...
Шефът на американската петролна компания "Континентъл рисорсис" Харолд Хам бе осъден да плати над 995 милиона долара на бившата си съпруга Сю Ан в рам...