Голяма изненада от Harley-Davidson. Ето цената на новия електрически мотоциклет
Европейските доставки на Launch Edition са планирани за септември
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Европейските доставки на Launch Edition са планирани за септември
375 000 долара брои пожелал да остане анонимен купувач за уникален модел на Harley Davidson FLH Duo Glide. Същият модел е бил притежание и на музикалн...
Компанията Harley Davidson продължава с плановете си за обхващане на по-голям брой почитатели на моторите с представянето на двата нови модела Low Rid...