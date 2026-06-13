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Ибрахим Карахасан-Чънар разкрива контрастите на живота в Османската империя
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Ибрахим Карахасан-Чънар разкрива контрастите на живота в Османската империя
Макар да се оттегли от премиерския пост съвсем скоро, Дейвид Камерън вече получава нови предложения за високопоставени постове. Последното идва от Ка...
Лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун сформира група за удоволствия от жени, чиято мисия ще бъде да го направят щастлив. Харемите не са новост за лидери...