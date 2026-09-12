Нещо страшно става със сина на Кадафи. Животът му виси на косъм
Ханибал Кадафи е прехвърлен от затвор в Ливан в болница
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Ханибал Кадафи е прехвърлен от затвор в Ливан в болница
Синът на бившия либийски лидер Муамар Кадафи-, Ханибал, е бил освободен от своите похитители, съобщи Франс прес. Снощи група въоръжени шиити го плени...
Един от синовете на бившия либийски диктатор Муамар Кадафи- Ханибал, е бил отвлечен. Това е станало тази вечер в Ливан, предаде AFP, позовавайки се на...