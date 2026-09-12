МВР в борба срещу хакерските атаки по изборите
МВР ще издаде указания до държавната администрация за борбата с хакерите
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МВР ще издаде указания до държавната администрация за борбата с хакерите
Информацията се базира на доклада на Европейската агенция за киберсигурност
Това ще се случи на 17 септември в София Хотел „Балкан“
Мерките са описани като неотложни и призивът е да се пристъпи към тях незабавно
Хакерските атаки срещу държавни сайтове продължават. Над 2 милиарда компютри са се опитали да влязат в най-актуалния сайт на държавата в рамките на 24...