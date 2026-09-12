Пеевски прие кмета на Хайредин. Подкрепа за преодоляване на щетите от бедствието
Ще се даде подкрепа за по-добро бъдеще на общината
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Ще се даде подкрепа за по-добро бъдеще на общината
Тържествените заседания по встъпване в длъжност и конституиране на общинските съвети откри областният управител на Враца Малина Николова
Бедственото положение в общините Хайредин и Мизия остава в сила и на 9 май. Все още има опасност преливникът на изкуствения водоем да не издържа. Час...
Преливащ язовир хвърли в паника две общини във Врачанско. Близо 30 души от хайрединските села Бързина и Ботево прекараха нощта срещу неделя по домовет...
Една от най-бедните общини във Врачанско е Хайредин. Хората там не помнят да са виждали основен ремонт на третокласната пътна мрежа повече от 30 годин...
Мизия е на воден режим Река Огоста мина критичната точка при Хайредин, съобщиха от областната администрация във Враца. Опасност за населението обаче...
Враца. В малката врачанска община Хайредин, която е с население само от 5000 души, вдигат завод за преработка на риба. Това съобщи губернаторът Венцис...