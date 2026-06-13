Тапа на Дунав мост заради ремонт до края на годината
Движението по Дунав мост Русе - Гюргево до края на годината ще се осъществява само в едното платно, поради ремонти на румънска територия, съобщиха от...
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Движението по Дунав мост Русе - Гюргево до края на годината ще се осъществява само в едното платно, поради ремонти на румънска територия, съобщиха от...