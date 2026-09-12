Ердоган през зъби! Първи коментар за смъртния си враг
Той не може да избяга от божественото правосъдие, каза президентът
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Той не може да избяга от божественото правосъдие, каза президентът
Националната разузнавателна организация на Турция (МИТ) е отправила молба към Федералната разузнавателна служба на Германия за помощ в борбата срещу и...
САЩ не планират да екстрадират Гюлен, твърди "Уолстрийт джърнъл" Филм за жертвите на метежа от 15 срещу 16 юли разплака турския президент Реджеп Ердо...
Турска официална делегация ще поиска от България екстрадирането на лице, заподозряно във връзки с духовника Фетхлуллах Гюлен и в участие в подготовкат...
Властите подгониха бизнеса, има задържани и в други градове Арестуваха един от най-богатите хора в Бурса, чийто род е от България Чистката, предприе...
Турските авиолинии Turkish Airlines са уволнили повече от 100 служители заради подозрение в участие в движението на проповедника Фетхуллах Гюлен, съоб...
Обвиняват Гюлен в заговор срещу държавата