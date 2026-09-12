Първа загуба за "Челси" на Хидинк във Висшата лига
"Челси" претърпя първа загуба във Висшата лига откакто Гуус Хидинк пое временно тима. "Сините" загубиха с 0:1 от "Суонси" в двубоя от 33-ия кръг на Ви...
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"Челси" претърпя първа загуба във Висшата лига откакто Гуус Хидинк пое временно тима. "Сините" загубиха с 0:1 от "Суонси" в двубоя от 33-ия кръг на Ви...
"Челси" стартира като януарска снежна буря новата година. "Сините" отвяха 3:0 като гост съгражданите от "Кристъл палас". Головете за закъсалия шампио...
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Гуус Хидинк свърши с футбола, обяви Роналд де Бур след позорното 0:2 от Исландия. Холандия стана за смях на цяла Европа с провала в Рейкявик. Бронзов...