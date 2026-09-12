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"Челси" живна за ЧНГ

"Челси" живна за ЧНГ

"Челси" стартира като януарска снежна буря новата година. "Сините" отвяха 3:0 като гост съгражданите от "Кристъл палас". Головете за закъсалия шампио...

03 януари | 17:28
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