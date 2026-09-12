Малките фермери с помощ от 500 евро
Търсят спешно сертифицираща компания за ДФЗ, за да спасят 1,6 млрд. евро Малките фермери ще вземат около 500 евро, а не 1250 евро, както беше обявено...
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Търсят спешно сертифицираща компания за ДФЗ, за да спасят 1,6 млрд. евро Малките фермери ще вземат около 500 евро, а не 1250 евро, както беше обявено...
София. От 16 октомври Държавен фонд „Земеделие" е без сертифициращ орган, а 1.650 млрд. лева са разплатени и не са сертифицирани. Това обяви на брифин...
София. Извънредно заседание на Европейския съвет по земеделие и рибарство (AGRIFISH) е поискал министърът на земеделието и храните Васил Грудев, съобщ...