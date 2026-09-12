Грудев: 1,650 млрд. лв. от фонд "Земеделие" са под риск

София. От 16 октомври Държавен фонд „Земеделие" е без сертифициращ орган, а 1.650 млрд. лева са разплатени и не са сертифицирани. Това обяви на брифин...