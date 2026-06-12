Страшна новина! Путин е в кома. Вярно ли е?
Все по-често се чува през последните дни, че руският президент е изпаднал в кома
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Все по-често се чува през последните дни, че руският президент е изпаднал в кома
Лондон. Марио Балотели е най-грозен в Англия сочи проучване за св. Валентин. Звездата на "Ливърпул" оглави списък от 3000 играчи, които ритат по терен...